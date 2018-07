Incidente in Favorita, autobus bloccati: passeggeri scendono e vanno a piedi

Una donna ferita in uno scontro tra due auto, il traffico in tilt in Favorita e gli autobus imbottigliati con i passeggeri "costretti" a scendere e ad andare a piedi. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 in viale Ercole, poco prima del parco Case Rocca, dove si sono scontrate una Fiat Panda e una Toyota Yaris. Ad avere la peggio la conducente del primo mezzo, una donna di 71 anni che è stata portata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia dov'è entrata in codice giallo.

Per cause ancora da accertare la Panda si è scontrata con l'auto che la precedeva e sulla quale viaggiavano marito, moglie e due figli. Per loro nessuna conseguenza fisica e solo tanta paura. Dopo l'impatto la Yaris si è fermata a oltre 30 metri dall'altro mezzo coinvolto. Alcuni automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi in attesa dell'intervento di una pattuglia della polizia municipale, ma in pochi secondi il traffico è andato in tilt e si sono create lunghe code di auto e bus.

Nonostante la centrale operativa dei vigili urbani avesse segnalato l'incidente all'Amat, i conducenti di due autobus di ritorno da Mondello hanno raggiunto viale Ercole e sono rimasti bloccati. Non ricevendo informazioni o rassicurazioni di alcun genere le decine passeggeri - tra palermitani e turisti stanchi di attendere e accaldati - hanno abbandonato i bus e si sono diretti verso viale del Fante a piedi. Toccherà agli agenti della sezione Infortunistica ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire cosa abbia causato lo scontro, se un malore al volante, una disattenzione o l'alta velocità.

Gallery