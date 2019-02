Incidente in Favorita, perde il controllo dell'auto e si schianta: ferito

Schianto in Favorita. Un incidente è avvenuto poco dopo le 12 in viale Diana, all’altezza del cancello del Giusino. Un uomo di 69 anni che si trovava al volante di una Toyota Yaris ha perso il controllo dell’auto, forse accecato dal bagliore del sole o a causa di un colpo di sonno, andando a sbattere con violenza proprio contro il montante del cancello.

Immediata la richiesta dei soccorsi da parte degli automobilisti che hanno assistito alla scena. Dopo l’impatto l’auto ha fatto una carambola, terminando la propria corsa di traverso. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, i sanitari del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori dall’abitacolo l’automobilista.

Le condizioni del 69enne, vigile nel momento in cui è stato fatto salire sull’ambulanza che lo ha portato a Villa Sofia, non sarebbero gravi. Agli agenti dell’Infortunistica ha riferito di non aver chiara la dinamica dell’incidente. I suoi ricordi erano fermi, ha detto, alle commissioni che era andato a sbrigare mezz’ora prima. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.

Si tratta del secondo incidente avvenuto in città in mattinata. Quasi negli stessi minuti una donna di 57 anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada in via Libertà, all'altezza di via Ariosto.