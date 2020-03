Donna travolta da uno scooter davanti al Tribunale, alla guida c'era un undicenne

Travolta da un undicenne che sfrecciava in sella a uno scooter. Una 72enne è stata investita nel tardo pomeriggio di ieri mentre attraversava la strada in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Un impatto molto violento a causa del quale la donna è stata sbalzata sull'asfalto prima di essere soccorsa e portata con un'ambulanza all'ospedale Civico.

Nella caduta la donna ha riportato alcune sospette fratture e diversi traumi per via dei quali è entrata nell'area d'emergenza in codice rosso. I primi accertamenti avrebbero però permesso ai medici di escludere la riserva sulla vita. Davanti al tribunale sono intervenute le pattuglie dell'Infortunistica per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dello scontro.

Una volta scoperto che sullo scooter - un Piaggio Liberty - c'era un minorenne, gli agenti hanno sottoscritto un'informativa inviata alla Procura dei minorenni per le valutazioni del caso. Poi sono stati contattati i genitori ai quali i vigili hanno affidato il ragazzo. Indagini in corso per chiarire se a bordo del mezzo, come sembra, ci fosse un altro ragazzino scappato dopo lo scontro.