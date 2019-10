Incidenti stradali Termini Imerese / Via Enrico Toti

Incidente a Termini, donna investita da un'auto muore due giorni dopo in ospedale

Sara Bisesi, 70 anni, non ce l'ha fatta. Si è spenta su un letto del reparto di Rianimazione del Civico di Palermo a causa delle lesioni riportate alla testa dopo la violenta caduta avvenuta in via Enrico Toti