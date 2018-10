Via Lanza di Scalea, disabile in motocarrozzina travolto da un'auto

Un disabile questa mattina è stato travolto da un’auto e sbalzato sull'asfalto mentre stava viaggiando a bordo della sua motocarrozzina. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 10.30 all'incrocio tra via Lanza di Scalea e via Fabio Besta, nei pressi dello Zen. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, non ha riportato gravi conseguenze (solo lievi escoriazioni) ed è stato trasportato a Villa Sofia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.