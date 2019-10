Incidente in corso Tukory: cade a terra, lascia lo scooter e fugge a piedi

Si schianta contro un’auto all’incrocio, si rialza, si guarda attorno e fugge prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 23, in corso Tukory, all’altezza di via Francesco Maggiore Perni. Coinvolti nell’impatto una Citroen Saxo guidata da un ventunenne e una Vespa Piaggio a bordo del quale c’era un uomo che si è volatilizzato nel nulla.

Secondo una prima ricostruzione l’automobilista stava percorrendo corso Tukory dalla stazione in direzione di corso Re Ruggero. All’altezza del Museo Gemmellaro è arrivato da via Perni lo scooter che avrebbe attraversato l’incrocio senza rallentare o fermarsi. Un impatto che ha tenuto i tanti passanti con il fiato sospeso, certi che qualcuno si fosse fatto male dopo il violento scontro.

Contro ogni pronostico l’uomo alla guida dello scooter si è rimesso sulle sue gambe un po’ stordito e si è allontanato a passo svelto facendo perdere le proprie tracce sotto gli occhi increduli del giovane automobilista. Poco dopo è intervenuta la polizia municipale che ha ascoltato i testimoni, raccolto la versione dei fatti fornita dal ventunenne e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

Gli agenti dell’Infortunistica hanno avviato i primi accertamenti per cercare di risalire al proprietario dello scooter tramite il numero di telaio. Pare infatti che la Vespa non avesse targa, assicurazione e revisione. Il mezzo potrebbe essere stato rubato e ciò spiegherebbe il perché della frettolosa fuga. Nonostante lo shock l’automobilista ha riportato solo qualche contusione che non ha reso necessaria una tappa in ospedale.