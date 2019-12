Incidente in corso Pisani, auto si ribalta dopo scontro con uno scooter: un ferito

Rocambolesco incidente in corso Pisani. Si è verificato stamattina lo scontro fra una Mercedes Classe A e una Vespa Piaggio, all’altezza di via Giovanni Dotto, a qualche centinaio di metri da piazza Indipendenza. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, il 48enne P.P., portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Secondo una prima ricostruzione l’automobilista percorreva la strada (secondo i vigili ad una velocità non superiore ai 30 km/h) in direzione di piazza Turba, mentre lo scooter viaggiava verso piazza Indipendenza. Poi l’impatto in cui è rimasta coinvolta anche una Seat Ibiza parcheggiata. Per via dello scontro la Mercedes si è ribaltata sul fianco sinistro, mentre il 48enne è stato sbalzato dalla sella. Nonostante la violenta caduta l’uomo avrebbe riportato solo ematomi ed escoriazioni, tanto da essere entrato al pronto soccorso in codice verde in attesa di eseguire gli accertamenti.

In corso Pisani sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dell‘Infortunistica della polizia municipale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica è stabilire eventuali responsabilità delle parti.