Incidenti stradali Bagheria / Corso Italia

Aspra, ventiduenne investito fuori da un locale: l'automobilista positivo all'alcol test

L’impatto nella notte in corso Italia. La polizia ha soccorso il giovane travolto da una Fiat Qubo e trovato riverso sull’asfalto. Portato in ospedale, è in prognosi riservata. Il conducente della vettura è stato indagato per guida in stato di ebbrezza