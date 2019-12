Incidenti stradali Bagheria / Corso Italia

Incidente ad Aspra, cade dallo scooter e sbatte la testa sull'asfalto: grave 30enne

Il giovane, di Ficarazzi, è stato trasferito in ambulanza al Civico dove i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto: non si è esclude il coinvolgimento di altri mezzi