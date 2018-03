Incidente in corso Calatafimi, scontro auto-scooter: morto un ventiduenne

Incidente mortale la notte scorsa in corso Calatafimi, all'angolo con via Pollaci. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, Mattia Gennaro, che era in sella al suo scooter Sh. Per cause ancora da accertare si è scontrato con un'auto, una Toyota Yaris. L'impatto è stato molto violento e il giovane è stato sbalzato sull'asfalto. Illeso, invece, l'automobilista.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale e il 118. Le lesioni riportate dal ragazzo erano però troppo gravi e i tentativi di rianimarlo sono stati vani. "Da ex istruttore di emergenza - racconta un testimone a PalermoToday - vedendo l'incidente mi sono fermato e ho offerto il mio aiuto ai sanitari. La situazione è apparsa, da subito, molto grave. Gli è anche stato praticato un massaggio cardiocircolatorio con il defibrillatore. Sono state rispettate tutte le procedure, ma purtroppo i tentativi di rianimarlo non hanno avuto successo".