Incidente in corso Calatafimi, pedone travolto da uno scooter

Pedone travolto da uno scooter in corso Calatafimi. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio all'altezza del sovrappasso di viale Regione, nella corsia che porta in piazza Indipendenza. Ad avere la peggio un uomo di 63 anni, portato con un'ambulanza all'ospedale Civico. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Traffico a rilento nella zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I primi a intervenire e a prestare soccorso al ferito sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile. Poi l'arrivo dei sanitari del 118 e degli agenti della polizia municipale. Sarà il personale dell'Infortunistica, impegnato nei rilievi stradali, a chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità del 63enne e del conducente dello scooter.