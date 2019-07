Incidente a Castelvetrano, in moto contro il guardrail: morto giovane cuoco palermitano

Giovane cuoco palermitano muore in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese. Tragedia nella notte lungo strada provinciale 13 che collega Castelvetrano e Partanna. La vittima è Alessandro Galletti, 32 anni, che si trovava alla guida della sua Honda Hornet in compagnia di un’altra persona che se l’è cavata con una frattura alla caviglia.

Per cause ancora da accertare Galletti, che lavorava in una struttura ricettiva a Marinella di Selinunte, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta per poi schiantarsi contro un guardrail. In contrada Zangara sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica, e i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale O.I, catanese 27enne. Per il cuoco 32enne invece non c’è stato nulla da fare.