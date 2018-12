Incidente stradale a Casteldaccia, scontro tra auto e moto: morto 39enne

Incidente mortale nella notte a Casteldaccia. La vittima è Massimo Buttitta, pasticciere di 39 anni. L'uomo era alla guida di una moto Suzuki Burgman 400 e stava percorrendo via Alliata quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Citroen C3 guidata da una donna di 31 anni.

L'impatto è stato molto violento e Buttitta è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri, che stanno eseguedo i rilievi del caso.