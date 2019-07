Incidente a Castelbuono, perde il controllo e cappotta con l'auto

Sbanda con l'auto e cappotta. Rocambolesco incidente ieri pomeriggio a Castelbuono, esattamente all'altezza del bivio per contrada Giammina. Come riporta il sito locale Castelbuonolive una ragazza alla guida di una Lancia ha perso il controllo del mezzo e, per cause da accertare, si è trovata a testa in giù dopo essere uscita fuori strada. Secondo alcuni testimoni dopo l'incidente la giovane è uscita da sola dall'auto. Non si sarebbe fatta nulla a parte qualche escoriazione al braccio.