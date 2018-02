Incidente a Carini, moto contro betoniera: morto un palermitano

Incidente mortale a Carini. E' avvenuto stamattina lo scontro tra una Suzuki e una betoniera in via Don Luigi Sturzo, nella zona industriale del paese. A perdere la vita nell'impatto il conducente della moto, il 54enne palermitano Salvatore Macaluso. Secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani di Carini avrebbe perso il controllo e sarebbe scivolato, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, finendo sotto il mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il personale del 118, ma per Macaluso (foto in basso) non c'era più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente anche il medico legale. L'uomo, che si stava recando al lavoro in un'azienda della zona, lascia la moglie e tre figlie. Toccherà agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Marco Venuti, ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

