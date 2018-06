Si ribalta con il suo camion, palermitano ferito a Bologna

Un camionista palermitano di 55 anni si trova in gravi condizioni dopo un incidente in provincia di Bologna. L'uomo - che trasportava materiale edile - è finito in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente lungo via Bargellina, nei dintoni di Crespellano. E' successo ieri pomeriggio: il camion, un 'quattro assi' adibito al trasporto di inerti pesanti, si è ribaltato mentre era carico.

Sul posto sono arrivati i vigili, ambulanza e vigili del fuoco: con l'aiuto di una autogru il mezzo è stato riportato in posizione, mentre il palermitano è stato trasportato in ospedale. Per le operazioni necessarie, la strada è rimasta chiusa per circa quattro ore, con sensibili disagi al traffico locale.

Il mezzo pesante - impiegato in un cantiere vicino - si sarebbe spostato di lato per consentire lo scambio con un furgone diretto dalla parte opposta. Manovra che - come riporta il Resto del Carlino - avrebbe provocato il cedimento della banchina e lo scivolamento del camion che come effetto dello spostamento del carico si è ribaltato. Il palermitano ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.