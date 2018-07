Autocarro in fiamme sulla Palermo-Catania, due feriti

E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Palermo-Catania. Un autocarro è andato in fiamme all’altezza dello svincolo per Termini Imerese. Nonostante i riflessi dell’autista del camion che ha cercato subito di frenare, un motociclista che era poco dietro non è riuscito a evitare l'impatto ed è finito contro il mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Due i feriti soccorsi dai sanitari del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli uomini dell'Anas.