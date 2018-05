Buonfornello, incidente mortale sulla statale: perde la vita ragazzo di 18 anni

Ancora una tragedia nelle strade palermitane. Un giovane di 18 anni, Castrenze Taravella, di Campofelice di Roccella, è morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente sulla strada statale 113, nei pressi di Buonfornello. Il ragazzo viaggiava a bordo della s Honda Sh. I medici del 118 hanno fatto di tutto per salvarlo, ma per Cristian - così si faceva chiamare - non c'è stato nulla da fare.

Sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche agli agenti della stradale e i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Il ragazzo frequentava l’ultimo anno del liceo scientifico Nicolò Palmeri di Termini Imerese.