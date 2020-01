Incidente in aeroporto, riparte dalla corsia d'emergenza e si scontra con un'auto

Riparte dalla corsia d'emergenza vicino e si scontra con un'auto. Un incidente si è verificato questa mattina nella bretella che dallo svincolo sulla Palermo-Mazara conduce all'aeroporto Falcone-Borsellino. A restare ferito un 64enne che si trovava al volante della sua Fiat 600. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e le ambulanze del 118.

Secondo una prima ricostruzione il 64enne si era fermato con la sua utilitaria sul ciglio della strada e avrebbe spento il motore. Dopo una sosta sarebbe ripartito ma proprio in quell'istante stava passando una Fiat Sportage. Quindi il violento impatto. L'automobilista di 64 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato all'ospedale Cervello per accertamenti.

Si ipotizza che l'uomo fosse diretto in aeroporto per andare a prendere un conoscente o un familiare arrivato a Palermo. E quindi si sarebbe fermato lì nell'attesa che scoccasse l'ora "x" per ripartire e non doversi fermare nel parcheggio (dove è attivo il servizio "Kiss and fly"). "Quel tratto di bretella, nella corsia d’emergenza, è costantemente occupato da decine di auto in sosta. Un pericolo - dicono da Gesap - per gli automobilisti che sono diretti in aeroporto. Giornalmente segnaliamo il fenomeno alla polizia stradale e all’Anas”.

Gallery