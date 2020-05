Giuseppe muore a 18 anni, il dolore di Tony Colombo: "Ora preghiamo per Anthony"

Ha combattuto con tutte le sue forze ma dopo quattro giorni, Giuseppe Giannalìa, diciottenne residente a "Dallas", nella zona di Falsomiele, non ce l'ha fatta. Si tratta di uno dei tre giovani coinvolti nello scontro fra scooter avvenuto a Bonagia nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Le sue condizioni, apparse preoccupanti già negli attimi successivi al violento incidente, sono precipitate nel giro di pochi giorni. Secondo quanto ricostruito quella sera Giuseppe era in sella al suo Piaggio Free e stava percorrendo viale Placido Rizzotto. Di fianco c'era un suo amico, il diciassettenne Anthony A., che guidava un altro scooter dello stesso modello, tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Civico in condizioni delicate ma stabili.

In tanti avevano sperato nel "miracolo". Nelle scorse ore però è arrivata la notizia della morte. Anche il cantante palermitano Tony Colombo ha mostrato solidarietà e vicinanza alla famiglia di "Peppe" e dell’amico Anthony. Colombo in una storia su Instagram, ieri ha pregato per la vita dei due giovani suoi fans. Qualche ora dopo è arrivata la tragica notizia della morte di Giuseppe. "Oggi per me non è una bella giornata - ha scritto in un post - purtroppo Giuseppe non ce l’ha fatta. Sono tanto triste. Che Dio ti accolga nelle sue braccia e dia la forza all’altro ragazzo, Anthony, di farcela", ha concluso il cantante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.