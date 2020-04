Incidente a Bolognetta, automobilista si schianta contro il muro di una concessionaria

Perde il controllo della sua Opel Adam e finisce contro il muretto di una concessionaria. E’ accaduto oggi pomeriggio sulla Palermo-Agrigento, vicino allo svincolo per Bolognetta, dove un giovane è stato soccorso dai sanitari del 118. Per lui è stato necessario il trasporto al Buccheri La Ferla di Palermo dov'è entrato in codice giallo. I primi accertamenti avrebbero già escluso gravi conseguenze.

Il ragazzo, ventenne e con un'esperienza di circa due anni al volante, viaggiava da solo da Palermo in direzione Bolognetta. Nel punto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bolognetta che hanno chiuso temporaneamente la strada per eseguire i rilievi. Al momento non sembrerebbe ci siano altri mezzi coinvolti.

Oltre alle prime informazioni acquisite sarà fondamentale l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia quelle della vicina concessionaria sia quelle delle altre attività della zona che potrebbero aver ripreso il passaggio dell'automobilista. Disposti gli esami tossicologici e l’alcol test per verificare in quali condizioni il giovane si trovasse al momento dello scontro.