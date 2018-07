Fa retromarcia nel vialetto di casa, investe e uccide la moglie

Non si è accorto della presenza della moglie che stava chiudendo il cancello. Così l'ha travolta in retromarcia, uccidendola. Tragedia a Blufi, nelle Madonie. Giovannina Miliano, 84 anni, è morta all'ospedale Civico di Palermo dopo essere stata investita accidentalmente dal marito. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio.

L'uomo, anche lui di 84 anni, per errore ha investito la moglie mentre faceva retromarcia nel vialetto di casa. Trasportata in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo, la donna è morta in serata per le troppe ferite riportate nell'incidente. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.