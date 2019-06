Scontro tra autocarro e furgone, giovane palermitano vivo per miracolo

E' vivo per miracolo un ragazzo palermitano di 26 anni (S.L. le sue iniziali) rimasto vittima di un incidente in provincia di Bergamo. E' successo lungo l'ex statale 11 che collega Isso ad Antegnate. Il palermitano era alla guida di un furgoncino rosso Ford Transit della Hilti, quando per motivi da accertare gli è finito addosso un autocarro di una ditta edile guidato da un uomo di 58 anni.

Un violento scontro frontale, forse provocato da una distrazione o da un colpo di sonno. Il 26enne - dopo essere stato estratto dall'abitacolo non senza difficoltà - è stato portato con l'elisoccorso in ospedale al San Raffaele di Milano. Nelle prossime ore sarà operato, ma se la caverà. Il giovane tornerà poi a Palermo per proseguire la riabilitazione.