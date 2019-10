Incidente a Belmonte, Bmw finisce fuori strada e prende fuoco: morti due ragazzi

Tragedia poco prima dell’alba sulla strada provinciale 38, in contrada Placa a Belmonte Mezzagno. Il bilancio è di due morti e tre feriti. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, il conducente di una Bmw avrebbe perso il controllo e sarebbe uscito fuori strada con l’auto che, dopo il violento impatto, ha preso fuoco. Lo schianto intorno alle 4 del mattino.

A perdere la vita sul colpo sono stati in due, il diciassettenne Giorgio Casella e il sedicenne Kevin Vincenzo La Ciura, morto carbonizzato prima che arrivassero i soccorritori. Gravi gli altri tre occupanti dell'auto, portati con le ambulanze in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Belmonte e della compagnia di Misilmeri che adesso cercheranno di chiarire la dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi, nello schianto non sembrano coinvolti altri mezzi.