L'incidente a Belmonte, due giovani morti nel rogo della Bmw: arrestato il conducente

In manette il ventenne che era alla guida della vettura, finita fuori strada in contrada Placa. Portato in ospedale con gravi traumi, è risultato positivo all'alcol e alla cannabis. Al momento dello schianto, in auto con lui c'erano 4 ragazzi. Inutili i soccorsi per un 16enne e un 17enne, feriti gravemente tutti gli altri