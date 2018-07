Incidente a Bagheria, 27enne si schianta con lo scooter: è grave

Si sarebbe schiantato prima contro un’insegna pubblicitaria, poi contro un’auto. Un 27enne di Santa Flavia, S.D.A., è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Civico dopo un violento incidente avvenuto ieri nella strada provinciale che collega Bagheria ad Aspra.

Il giovane si trovava in sella al suo Yamaha T-Max quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il violento impatto lo ha disarcionato dallo scooter facendogli fare un volo di diversi metri. A chiamare i soccorritori e i carabinieri alcuni automobilisti.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118, che ha portato il ferito al pronto soccorso dov’è entrato in codice rosso, e le pattuglie della compagnia di Bagheria che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.