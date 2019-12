Incidente sulla Palermo-Messina, scontro suv-autocarro: un morto e un ferito grave

Un incidente stradale mortale segna la fine del 2019 nel Palermitano. Un suv e un autocarro si sono scontrati, per cause in via di accertamento, mentre percorrevano l'autostrada Palermo-Messina in direzione Messina all'altezza di Cefalù.

Il suv è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante e il conducente, un uomo, è morto sul colpo. Ferito in modo grave anche l'autotrasportatore, che è stato condotto all'ospedale Giglio di Cefalù dal 118. E' in condizioni disperate. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi delle lamiere.

Articolo in aggiornamento