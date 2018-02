Incidenti, giornata da incubo: un ferito sulla Palermo-Mazara, due in viale del Fante

Raffica di incidenti oggi in autostrada e in città, complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia. L’ultimo incidente in ordine cronologico è avvenuto in tarda mattinata sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, nel tratto fra Terrasini e Cinisi. Ad avere la peggio un uomo di 83 anni, C.S., soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Partinico. L’anziano si trovava a bordo di una Volkswagen Golf guidata da una donna di 72 anni, rimasta illesa. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Palermo, intervenuta insieme al personale dell’Anas, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail all’altezza del chilometro 19+800.

Poche ore prima un altro incidente, questa volta in viale del Fante. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti a seguito dello scontro frontale tra una Ford Mondeo e una Fiat Panda. Sulla prima c’era un uomo di 46 anni, P.A., soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia (per lui sette giorni di prognosi). Nello stesso ospedale il giovane alla guida della Panda, il 26enne A.F., che se l’è cavata con tanta paura e qualche contusione.

Un altro incidente è avvenuto in via Messina Marine, all’altezza di via Laudicina. Un tamponamento fra due mezzi pesanti e due auto che viaggiavano in direzione Ficarazzi ha mandato in tilt il traffico. Anche in questo caso, oltre alla distrazione di uno dei quattro conducenti, l’asfalto bagnato avrebbe giocato un ruolo determinante nello scontro. Infine sulla rampa autostradale a Tommaso Natale una Renault Clio è finita contro il guardrail (foto Emilio Filippone).

Ma quella di oggi è stata una giornata da incubo: nel primo pomeriggio un altro automobilista è stato protagonista di un incidente in via Pollaci. Per cause ancora da accertare avrebbe sbandato per poi capovolgersi sui binari del tram. E' di un morto, invece, il bilancio del tragico scontro avvenuto stamattina nella zona industriale di Carini. A perdere la vita un palermitano di 54 anni che si trovava in sella alla sua Suzuki: avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote finendo sotto una betoniera.