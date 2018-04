Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro tra due auto: code in autostrada

Incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Intorno alle 9.30 due auto - una Golf e una Mercedes Classe B - si sono scontrate subito dopo lo svincolo di Tommaso Natale, in direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale dei due automobilisti. Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell'Anas. Il traffico è andato in tilt per circa un'ora, con lunghe code fino a Carini. Poi la situazione è tornata alla normalità.