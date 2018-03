Tamponamento tra 4 auto in autostrada, traffico a rilento sulla Palermo-Mazara

Disagi al traffico questa mattina sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo a causa di un tamponamento che ha visto coinvolte quattro auto tra la prima e seconda galleria di Isola delle Femmine, in direzione Palermo. L'incidente è avvenuto poco dopo le otto. Dalle prime informazioni pare che nessuno degli occupanti delle vetture, automobilisti e passeggeri, abbia riportato ferite serie. L'autista di un'auto blu si è fermato per cercare di dirigere il traffico in attesa dell'arrivo degli uomini della polizia stradale e del personale dell'Anas.

