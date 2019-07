Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro fra tre auto: traffico in tilt

Un incidente ha mandato in tilt la circolazione sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, in uscita dal capoluogo. Tre auto si sono scontrate all’altezza della galleria Isola delle Femmine. Non si conoscono le condizioni dei conducenti e dei passeggeri. Sul posto le squadre dell'Anas, la polizia stradale e il 118. A causa dell'incidente si è creata una lunga coda, di oltre quattro chilometri.

Disagi per andare in aeroporto anche in treno. Sono rimasti fermi anche dalle 11 alle 14,40 circa i treni a causa di un guasto tecnico all’alimentazione elettrica all’altezza della stazione Vespri. I tecnici di Rfi hanno ripristinato l’alimentazione elettrica all’altezza della fermata Vespri. Intanto, in mattinata è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Palermo Centrale e Palermo Notarbartolo.

Articolo in aggiornamento