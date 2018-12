Incidente sulla Palermo-Mazara, sbanda e si schianta contro il guardrail

Perde il controllo e finisce contro il guardrail in autostrada. Un incidente si è verificato stamattina, poco prima delle 6, nel primo tratto della Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani. A restare ferito, sembrerebbe non in maniera grave, un automobilista che si trovava al volante della sua Mini One all'altezza del negozio Leroy Merlin.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale di Palermo e un’ambulanza del 118 che ha portato il conducente del mezzo (di cui non si conoscono le generalità, ndr) al pronto soccorso di Villa Sofia. Secondo i primi rilievi non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

I danni registrati nella parte anteriore dell’auto lascerebbero pensare che l’automobilista, poco prima di dell’impatto, abbia cercato di riprendere il controllo del mezzo, sbattendo però quasi frontalmente contro la barriera metallica. Resta da chiarire cosa abbia provocato l’incidente, se un colpo di sonno, una distrazione o altro. Disposto l'alcol test per il conducente della Mini.