Incidente sulla Palermo-Mazara, violenta caduta con lo scooter: 48enne in coma

Perde il controllo in autostrada, cade con violenza dallo scooter e finisce in ospedale in codice rosso. Incidente oggi pomeriggio sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza dello svincolo per l’aeroporto Falcone-Borsellino. Un uomo di 48 anni, G.G., è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato con l’ambulanza al Trauma center di Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e poco dopo il paziente è entrato in coma.

Secondo una prima ricostruzione il 48enne si trovava a bordo di un Piaggio Beverly quando, per cause ancora da accertare, è stato sbalzato dalla sella, è caduto e ha strisciato sull'asfalto per diversi metri . Dopo le prime segnalazioni degli automobilisti arrivate ai numeri d'emergenza sono arrivati sul posto i sanitari del 118, il personale dell’Anas e due pattuglie della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica e l’eventuale responsabilità di un altro mezzo che viaggiava sull’A29.