Incidente in autostrada a Carini, coinvolti tre mezzi: tre feriti e traffico in tilt

Traffico in tilt sulla Palermo-Mazara dopo lo scontro che ha coinvolto un'auto (una Volkswagen Tiguan), una moto e il furgone di una ditta. L'impatto è avvenuto intorno alle 10,30 nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza dello svincolo per Carini. Secondo una prima ricostruzione la vettura e il motociclista sono finiti contro l'area del cantiere.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare l''automobilista rimasto incastrato tra le lamiere. Nello scontro sono rimasti leggermente feriti anche i due operai della ditta che si sta occupando della pulizia del verde nello spartitraffico. I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto a bordo di tre ambulanze e portati al pronto soccorso. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, impegnati ad eseguire il rilievi con l'apparecchiatura elettronica TopCrash, il personale dell'Anas e i carro attrezzi richiesti per rimuovere i mezzi rimasti danneggiati a seguito dell'incidente. Un tratto di strada è stata chiusa al traffico, la coda di auto è arrivata fino all'altezza dell'aeroporto di Punta Raisi. Traffico a rilento anche sulla strada statale.

Un altro violento scontro è avvenuto ieri mattina sulla strada statale 113, all'altezza di Partinico. Due i feriti: un 57enne di Borgetto e 78enne palermitano, trasferito a Villa Sofia e sottoposto a intervento chirurgico.