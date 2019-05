Incidente fra tre auto sull'autostrada Palermo-Mazara: un ferito

Tamponamento a catena sulla Palermo-Mazara. Sono tre le auto che si sono scontrate intorno alle 11 di oggi sulla carreggiata in direzione Palermo, in territorio di Carini. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, due ambulanze e il personale dell’Anas. Ancora da chiarire cosa abbia causato l’incidente. A restare ferito, in maniera lieve, solo uno dei tre automobilisti coinvolti nell’impatto, soccorso sul posto dal personale del 118. Traffico a riletto nel tratto interessato dall’incidente.

(Foto di Davide Barna)

