Incidente tra Carini e Capaci, lunghe code in autostrada

Caos sull'A29 dopo un incidente. Uno scontro sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata direzione Palermo, ha mandato in tilt il traffico tra gli svincoli di Carini e Capaci. Quattro i feriti soccorsi dal personale del 118, ma nessuno di loro si troverebbe in gravi condizioni. Sul posto le pattuglie della polizia stradale e il personale dell'Anas.

Poco dopo un'altra pattuglia della Polstrada è intervenuta all'altezza di Partinico, sempre nella carreggiata in direzione Palermo, per un automobilista che avrebbe perso il controllo del mezzo per poi finire contro il guard rail.