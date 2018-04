Due incidenti sulla Palermo-Mazara, coinvolte tre auto e una moto: feriti i conducenti

Due incidenti in poche ore, quattro feriti e lunghe code. E' quanto accaduto dalla tarda serata di ieri lungo l'autostrada Palermo-Mazara.

Il primo episodio è avvenuto lungo la carreggiata in direzione Mazara, prima dell'uscita per Capaci. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. L'impatto è stato molto violento. Una delle vetture è finita contro lo spartitraffico e alcuni detriti sono "volati" anche nella carreggiata opposta. I conducenti dei mezzi sono rimasti feriti ed è stato necessario l'intervento del 118. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno creato rallentamenti alla circolazione.

Il secondo incidente è accaduto intorno alle 4,30 nella carreggiata opposta, poco prima di Capaci. Un motociclista ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Ancora da chiarire le cause. Sul posto, anche in questo caso, la polizia stradale e il 118. Il malcapitato è stato condotto all'ospedale di Partinico, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

