Incidente sulla Palermo-Mazara, tir sbanda e il conducente viene sbalzato sull'asfalto: è grave

Grave incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto tra Balestrate e Alcamo, direzione Mazara. Il conducente di un tir, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La motrice è finita contro il guardrail mentre l'autista è stato sbalzato fuori dal mezzo, finendo sulla carreggiata opposta in direzione Palermo. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale Villa Sofia in codice rosso. Non risultano coinvolti altri mezzi, ma il traffico è andato in tilt.

