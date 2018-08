A29, si ferma in corsia d'emergenza: riparte e provoca incidente (3 auto coinvolte)

Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo intorno alle 17.45 di oggi, poco prima dell'aeroporto Falcone Borsellino. Lo scontro è stato provocato da un'auto parcheggiata in corsia d'emergenza, in attesa di un volo in arrivo, che si è rimessa in marcia. Tre le auto coinvolte: una Fiat Punto, una Hyundai I20 e una Mercedes. Nessun ferito.

"L'automobilista - spiega la polizia stradale - non si è accorto che nella corsia era in arrivo un'altra vettura e per scansarla ha accelerato tamponando prima l'auto che stava davanti a lei e poi un'altra auto che si trovava nella corsia di sorpasso". Sul posto oltre agli agenti della Polstrada che hanno compiuto i rilievi sono intervenuti, per gestire il traffico e ripulire l'asfalto dai detriti, gli uomini dell'Anas.