Scontro tra due auto sull'autostrada Palermo-Mazara: cinque feriti, grave una donna

Grave incidente sull'autostrada Palermo-Mazara ieri notte. Due auto, una Mazda 6 e una Seat Ibiza, si sono scontrate all'altezza di Leroy Merlin, in direzione del capoluogo. Cinque in tutto i feriti. La donna alla guida della Seat, 53 anni, è stata trasportata in ambulanza a Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse molto critiche sin da subito e la prognosi resta riservata.

Alla guida della Mazda un uomo di 49 anni che viaggiava insieme alla moglie di 47 anni e ai due figli di 9 e 15 anni. Il padre e il bimbo di 9 anni sono stati trasportati all'ospedale Cervello, mentre la madre e il figlio quindicenne sono ricoverati a Villa Sofia. Non sarebbero in pericolo di vita. Tre in tutto le ambulanze intervenute sul luogo dell'impatto insieme alla polizia stradale, che indagherà per ricostruire la cause dello scontro, e al personale dell'Anas.

