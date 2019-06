Incidente sull'A29: sbatte con l'auto, "salta" il guardrail e invade la carreggiata opposta

E' andata a schiantarsi con l'auto contro il guardrail che si è trasformato in una rampa, finendo la sua corsa nella carreggiata opposta dell'autostrada Palermo-Mazara. Paura per una 23enne che oggi, intorno alle 13.30, stava viaggiando sulla sua Chevrolet Matiz in direzione Trapani. Arrivata nel tratto fra Cinisi e Terrasini la giovane C.M.G., per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e sbattuto contro le barriere metalliche.

Nell'impatto il guardrail si è piegato, provocando il cosiddetto "salto di carreggiata". Nonostante l'urto e il "volo" la 23enne se l'è cavata con una frattura al braccio. Fortunatamente in quel momento non c'erano mezzi provenienti dalla direzione opposta. Dopo le varie segnalazioni sono intervenute sul posto due pattuglie della polizia stradale e un'ambulanza che ha portato la giovane automobilista all'ospedale Civico di Partinico.

Nella notte, all'1.30 circa, si è verificato un altro incidente sulla Palermo-Mazara. Un uomo stava percorrendo l'autostrada in direzione Trapani quando, all'altezza di Cinisi, quando avrebbe perso il controllo della sua Alfa Romeo Gt e terminato la propria corsa contro il guardrail. Anche per il 56enne A.V. e la moglie, la 48enne M.N., solo tanta paura e qualche graffio.

L'ultimo incidente in autostrada è avvenuto alle 16 di oggi dall'altra parte, sulla Palermo-Catania, all'altezza di Villabate. Il 62enne V.M. si trovava al volante della sua Fiat Panda quando è uscito di strada per poi urtare le barriere metalliche. I sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme alla Polstrada e al personale Anas, hanno portato l'uomo al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Le sue condizioni non sarebbero gravi.