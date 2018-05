Due incidenti sulla Palermo-Mazara: traffico in tilt in direzione Trapani

Due incidenti sulla Palermo-Mazara del Vallo nel primo pomeriggio di oggi hanno mandato il traffico in tilt nella carreggiata in direzione Trapani. Entrambi sono avvenuti tra lo svincolo di Tommaso Natale e la prima galleria, all'altezza di Isola delle Femmine. Il primo ha interessato un solo mezzo (al km 0+800): il conducente di una Volkswagen Lupo - per cause ancora da verificare - ha perso il controllo dell'auto. Poco dopo (al km 1+200) si è verificato un tamponamento fra un furgoncino e una Peugeot. Non ci sono stati feriti. Si è formata una lunga coda di auto, da via Belgio fino alla galleria. Sul posto è intervenuta la Polstrada. "La circolazione - fanno sapere dalla stradale - adesso è tornata regolare".