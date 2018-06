Incidente in autostrada a Buonfornello, carro attrezzi "salta" il guardrail

Rocambolesco incidente in autostrada con "salto" del guardrail. È avvenuto oggi pomeriggio all’altezza di Buonfornello lo scontro fra quattro mezzi che viaggiavano sull'A19 in direzione Palermo. Coinvolti un carro attrezzi, un altro autocarro e due auto. Ad avere la peggio il passeggero del mezzo di soccorso stradale che è stato portato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Termini Imerese. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il primo impatto sia avvenuto fra un'Audi che si stava immettendo sulla Palermo-Catania dall'innesto dell'A20 e un'auto che si trovava nella corsia di marcia, una Nissan Micra. Il conducente di quest'ultima, prima di fare testacoda, ha urtato contro un camion il cui autista, nel tentativo di evitare lo scontro, si è spostato sulla sinistra.

Proprio in quel momento stava arrivando, nella corsia di sorpasso, un carro attrezzi che poi ha scavalcato le barriere metalliche finendo nella carreggiata opposta. Solo per una questione di istanti l'autocarro non ha urtato uno dei mezzi che procedevano in direzione Catania. Sul posto sono intervenute gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Buonfornello e gli operai dell'Anas, impegnati a gestire il traffico e ripristinare la viabilità.

Gallery