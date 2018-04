Palermo-Catania, albero gli piomba addosso mentre guida: "Sono vivo per miracolo"

Quando gli è piombato addosso un albero, mentre viaggiava a 70 chilometri orari sulla Palermo-Catania, pensava che non ce l'avrebbe fatta. "I danni maggiori hanno riguardato il lato passeggero e per fortuna la mia ragazza era andata in macchina con un'amica". A raccontare l'accaduto, che si è concluso con un "miracolo", è Francesco Caravello. Intorno alle 20.30 di ieri stava percorrendo l'autostrada, dal capoluogo in direzione Termini Imerese, per partecipare a un battesimo quando - a circa 500 metri dallo svincolo - un albero di circa 4 metri è caduto sulla sua Ford Ka probabilmente a causa del forte vento.

Dietro di lui c'erano altri automobilisti che sono riusciti a frenare per tempo evitando la tragedia. "Uno di loro - racconta Caravello a PalermoToday - è sceso immediatamente dal mezzo e mi ha raggiunto. Appena ha visto che ero cosciente ha fatto un salto di gioia. Poi ha chiamato i soccorsi e mi è stato vicino". Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto gli agenti della Polstrada di Buonfornello, due ambulanze, il personale Anas e i vigili del fuoco, impegnati successivamente a rimuovere il grosso tronco finito sull'asfalto. I sanitari del 118, invece, hanno portato in ospedale l'automobilista che se l'è cavata con qualche contusione.

Poi, ancora sotto shock per l'incidente, prosegue nel racconto e si pone alcune donande: "A causa delle raffiche di vento ci sono stati parecchi disagi sulle strade palermitane, ma anche qualche miracolo e uno di questi è capitato a me personalmente. Per una pura coincidenza la mia fidanzata aveva deciso di fare compagnia alla sua amica che si trovava da sola in macchina". Tra una telefonata e l'altra da parte degli amici che lo chiamano per sincerarsi delle sue condizioni c'è anche qualcuno che vive al Nord Italia: "In molti mi chiedono come mai abbiamo alberi di questo genere lungo le autostrade? E scherzando mi fanno notare che lassù, al massimo, hanno delle aiuole".

