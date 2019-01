Incidente in autostrada, traffico a rilento tra Tommaso Natale e Capaci

Nessun ferito ma traffico in tilt sull'autostrada A29 Palermo-Mazara per un incidente che si è verificato nel pomeriggio nella carreggiata in direzione Palermo. Due auto si sono scontrate nel tratto tra la seconda galleria e lo svincolo per Tommaso Natale. I conducenti sono rimasti illesi, ma i mezzi sono rimasti al centro della carreggiata creando rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e le squadre dell'Anas.