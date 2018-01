Incidente sulla Palermo-Catania, tamponamento fra tre auto: due feriti

Tamponamento sulla Palermo-Catania. Un incidente si è verificato stamattina sull’A19, nella carreggiata in direzione Palermo, non lontano dallo svincolo di via Giafar. Tre le auto coinvolte: una Bmw, una Peugeot e una Seat. Due gli automobilisti rimasti feriti lievemente e medicati sul posto dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze.

A causa dell’incidente si sono formate lunghe code all'ingresso della città. Per ripristinare la circolazione sono arrivate due pattuglie della polizia stradale di Palermo e due squadre dell’Anas, impegnate a rimuovere i frammenti di plastica dall’asfalto. Poche ore dopo un altro impatto è avvenuto sull'A29, direzione Palermo, all'altezza della galleria di Isola.

Un uomo di mezza età stava viaggiando a bordo della sua Toyota Yaris quando avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro il guardrail. Per lui, fortunatamente, solo tanta paura e nessuna conseguenza fisica. Stamattina, intorno alle 8, altro scontro sulla circonvallazione palermitana. Coinvolti un camion e un ciclomotore il cui conducente ha riportato un trauma alla mano ed è stato portato al pronto soccorso.