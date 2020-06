Incidente sull'autostrada A29, camion contro spartitraffico: morto il conducente

Incidente mortale sull’autostrada A29, lungo la diramazione che da Alcamo conduce a Trapani. Un mezzo pesante, per cause ancora da accertare, è finito contro le barriere spartitraffico e nell’impatto il conducente ha perso la vita. La vittima è un uomo di 58 anni originario di Montelepre, Antonio Candela. L’incidente è avvenuto al chilometro 13, sulla carreggiata in direzione Trapani, all'altezza di Segesta. Il traffico in questo momento è rallentato e scorre su una sola corsia di marcia. Sul posto il personale Anas per la gestione della viabilità.

Articolo modificato alle 17.30 del 23 giugno 2020 // Aggiunto il nome della vittima