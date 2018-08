Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro furgone-auto: quattro feriti

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara in direzione del capoluogo siciliano. I mezzi coinvolti sono due: un Fiorino e una Fiat Punto. L'impatto è avvenuto dopo lo svincolo per l'aeroporto. Il furgoncino, dopo lo scontro con la vettura, si è cappottato. Quattro persone, e non due come appreso inizialmente, sono rimaste ferite. Il più grave è un uomo di 48 anni, condotto in codice rosso in ospedale.

Sul posto la polizia stradale, il 118, l'elisoccorso, l'Anas e i vigili del fuoco. Il loro intervento si è reso necessario per estrarre il conducente del furgoncino dal veicolo.

"Sembrerebbe che l'auto - racconta un testimone a PalermoToday - abbia perso il controllo, forse per una foratura a una ruota, e il conducente del furgoncino non è riuscito a evitare l'impatto". Spetterà alla polizia stradale ricostruire l'esatta dinamica.