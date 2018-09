Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro fra tre auto: un ferito

Una persona ferita e traffico in tilt. E' il bilancio di un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara, all'altezza di Carini. Tre vetture, che percorrevano la carreggiata in direzione Palermo, si sono scontrate e una persona è rimasta ferita (non si conoscono le sue condizioni ndr). Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e il 118. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, si sono infatti create lunghe code.