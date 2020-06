Incidente in autostrada, tamponamento tra 4 mezzi: 2 feriti e traffico in tilt all'altezza di Capaci

Un tamponamento a catena si è verificato nel primo pomeriggio lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara, all'altezza di Capaci in direzione Trapani. Quattro i mezzi che sono rimasti coinvolti. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto ci sono i mezzi e il personale del 118 e la polizia stradale. I feriti avrebbero riportato traumi lievi. Il traffico sta subendo rallentamenti. Indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

